Trebišovčana obvinili z lúpeže a útoku na verejného činiteľa

Trebišov 24. februára (TASR) – Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove obvinil 36-ročného Matúša z Trebišova z trestného činu lúpeže a trestného činu útoku na verejného činiteľa. TASR o tom v nedeľu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



Krátko po 9.00 h bolo podľa jej slov na tiesňovú linku 158 prijaté oznámenie o lúpežnom prepadnutí 74-ročnej ženy. "Poškodená žena uviedla, že cestou z kostola ju napadol neznámy muž, ktorý s ňou zápasil o kabelku. Keď pri zápase spadla na zem, podozrivému mužovi sa podarilo kabelku z rúk vytrhnúť a utiecť z miesta činu. Žena sa pri útoku nezranila, materiálna škoda jej bola spôsobená vo výške 90 eur," uviedla Ivanová.



Okamžite po nahlásení skutku boli podľa Ivanovej na miesto vyslané policajné hliadky aj psovod so služobným psom. Služobný pes Ciron zachytil pachovú stopu smerujúcu do mestského parku, kde pri plote futbalového štadióna označil odcudzenú kabelku. Následne ďalej pokračoval po stope a v kroví v mestskom parku označil prítomnosť osoby, ktorá ani na opakované policajné výzvy policajtov, aby vyšla z kríkov, nereagovala.



"Následne osoba vyšla z kríkov, avšak počas toho, ako vychádzala, vytiahla z vrecka bundy nôž a snažila sa nožom bodnúť služobného psa. Policajti osobu okamžite vyzvali, aby upustila od protiprávneho konania. Keďže však bol ohrozený život a zdravie zasahujúcich policajtov, psovod vystrelil zo služobnej zbrane varovný výstrel do vzduchu. Podozrivý muž sa s nožom aj naďalej zaháňal na policajtov a snažil sa z miesta ujsť, služobný pes ho však zachytil," vysvetlila Ivanová s tým, že muž sa opätovne snažil psa zasiahnuť.



Keďže znova neuposlúchol výzvy policajtov, psovod druhý raz vystrelil varovný výstrel do vzduchu. "Muž sa dal na útek, policajné hliadky ho však zadržali a spacifikovali. Následným vyhodnotením kamerového záznamu bolo potvrdené, že uvedená osoba sa dopustila trestného činu lúpeže," povedala Ivanová.



Podozrivý muž bol po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnený do cely policajného zaistenia. Policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu podľa Ivanovej hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.