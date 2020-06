Trebišov pripravuje letné kúpalisko na sezónu

Trebišov 16. júna (TASR) – Mesto Trebišov plánuje otvoriť letnú sezónu na mestskom kúpalisku v polovici júla. Počas prevádzky bude zabezpečovať dezinfekciu spoločných priestorov vrátane toaliet, lavičiek aj prvkov pre deti.



„Pri vstupe do areálu sa návštevníci oboznámia s opatreniami, ktoré musia dodržiavať," uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová. Konkrétne pokyny pre návštevníkov sa nastavia podľa odporúčaní z úrovne Úradu verejného zdravotníctva a vlády SR.



Prípravy na sezónu prebiehajú už od apríla. Pracovníci Technických služieb mesta realizujú viacero terénnych aj technických úprav. Areál letného kúpaliska skrášľujú ošetrením drevín, živého oplotenia, záhonov, kosbou zelených plôch, natieraním betónových plôch, úpravou ihrísk i celého oplotenia.



„V týchto dňoch pristúpili takisto k sanačným činnostiam na bazénoch, ich čisteniu a maľovaniu. V najbližších dňoch dôjde aj k obnove niektorých čerpadiel na úpravu vody a filtrácie. So začatím napúšťania všetkých troch bazénov sa plánuje koncom aktuálneho týždňa," informovala Mištaničová.



Mesto od polovice mája realizuje tiež stavebné úpravy na budovách technického zázemia, renováciou prechádza strojovňa, kotolňa, elektrodielňa, obnovujú sa tiež priestory pre personál. Rekreanti budú môcť v Areáli vodných športov prvýkrát využiť aj vonkajšie fitnes, ktorého súčasťou sú prvky na posilňovanie celého tela. Deti si môžu užiť aj hry a zábavu v novovybudovanom detskom centre, ktoré vyrástlo v blízkosti malého bazéna. Vonkajšie športovisko, ako aj zostava prvkov a zariadení pre deti pribudli do areálu vďaka dotácii v sume viac ako 46 000 eur z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.