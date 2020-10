Trebišovská nemocnica zavádza centrálnu triáž pacientov

Trebišov 1. októbra (TASR) – Trebišovská nemocnica zaviedla od štvrtka centrálnu triáž, teda triedenie pacientov. "Pacientom i zamestnancom je pri vstupe do budovy zmeraná telesná teplota a odpovedajú na sériu otázok v súvislosti s koronavírusom," informovala TASR za sieť nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



V prípade, ak pacient nevykazuje symptómy charakteristické pre ochorenie COVID-19, dostane zelený náramok. Pacient následne pokračuje v štandardnom režime do ambulancie alebo na oddelenie. V prípade, ak pacient vykazuje príznaky ochorenia - má zvýšenú telesnú teplotu a pozitívnu anamnézu v súvislosti s ochorením COVID-19, je nasmerovaný na COVID pracovisko, ktoré je na prízemí pľúcneho pavilónu.



Pacienti môžu vchádzať do budovy nemocnice prostredníctvom dvoch vstupov, kde sa vykonáva centrálna triáž. Ide o predný hlavný vstup otvorený počas pracovných dní od 5.30 h do 18.30 h a zadný vstup cez nákupnú pasáž - otvorený nonstop, ktorý slúži aj ako vstup pre vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci (RZP).



"Prosíme pacientov, aby sa riadili vizuálnym značením a dodržiavali všetky bezpečnostné a protiepidemiologické opatrenia," uviedla Fedáková.