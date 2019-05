Trebišovská nemocnica zaviedla novinku na tlmenie bolesti pri pôrode

Trebišov 21. mája (TASR) – Trebišovská nemocnica zaviedla novinku, ktorá pomáha nastávajúcim mamičkám tlmiť pôrodné bolesti. Rodička si liek proti bolesti dávkuje vnútrožilovo sama tlačidlom na prenosnom prístroji. Účinok je do 30 sekúnd a úľava trvá približne dve minúty.



"Remifentanil je veľmi silné a krátkoúčinkujúce analgetikum, ktoré musí byť použité do žily, preto používame špeciálny dávkovač, na ktorom je nastavená udržiavacia dávka lieku, ktorá sa môže v priebehu pôrodu meniť podľa potrieb pacientky. Pacientka si môže aplikovať liek podľa toho, akú bolesť pociťuje, dávkovač kontroluje, aby nedošlo k prekročeniu bezpečnej dávky," priblížila v utorok primárka nemocničného oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti Mária Cifraničová.



Takáto metóda sa podľa nej využíva najmä v severských krajinách Európy či Holandsku. "Na rozdiel od pôrodnej epidurálnej analgézie je aplikácia jednoduchá a k mamičke šetrnejšia. Neovplyvňuje jej motoriku pri pôrode ani po ňom. Nehromadí sa v tele matky ani dieťatka, neovplyvňuje kvalitu materského mlieka a nemá či nevyvoláva žiadne škodlivé ani trvalé následky," uviedla Cifraničová.



Podľa primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Ota Szilágyiho ide na Slovensku o revolučnú novinku. Keďže ide o miniinvazívnu metódu aplikovanú klasickou vnútrožilovou kanylou, mamička nie je obmedzená v pohybe a sama si tlmí kontrakčné bolesti. Zároveň ju monitoruje anestéziológ, aj preto môžu metódu zatiaľ pacientky využívať iba pri pôrodoch počas dňa. "Liek sa odpája približne 15 minút pred pôrodom pre bezpečnosť dieťatka aj mamičky," dodal.



V nemocnici už takto odrodila prvá mamička - 28-ročná Andrea Orolinová. Používanie bolo podľa nej jednoduché. "Keď som cítila, že potrebujem uľaviť od bolesti, stlačila som gombík a o chvíľku som sa cítila lepšie. Zároveň som nebola taká vyčerpaná a samotný pôrod tak dokázalo moje telo zvládnuť s väčšou energiou," zhodnotila.



Podľa riaditeľa Nemocnice Svet zdravia Trebišov Juraja Bazára je táto metóda súčasťou uplatňovania nových trendov na ich pôrodníckom oddelení. Vyžiadalo si to udelenie výnimky pre dané pracovisko zo strany ministerstva zdravotníctva. "Práve sa chystáme žiadať o predĺženie výnimky, ministerstvo ju štandardne udeľuje na pol roka. Vzhľadom na to, ako je táto metóda výhodná aj pre pacientky, predpokladám, že určite budú ďalšie nemocnice, ktoré budú mať o túto metódu záujem," povedal. Aj finančnými nákladmi ide podľa neho o lacnejšie riešenie ako klasická epidurálka.