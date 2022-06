Trebišovské kúpalisko je pripravené na sezónu, otvoria ho 1. júla

Trebišov 20. júna (TASR) – Letné kúpalisko v Trebišove otvorí svoje brány návštevníkom prvý prázdninový deň 1. júla. V príprave na novú sezónu mesto opäť vynovilo priestory areálu.



"V mestskom rekreačnom stánku mesto vybudovalo nové chodníkové časti, rovnako sú dokončené aj stavebné úpravy pracovnej skupiny mesta, v dôsledku ktorých k vonkajšej terase pribudnú kontajnerové toalety pre verejnosť. Ukončená je tiež revitalizácia zelených plôch kúpaliska - terénne úpravy, kosenie, výsev novej trávy, ale aj príprava všetkých troch bazénov," uviedla pre TASR hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová. Pracovníci Technických služieb mesta realizovali aj čistenie a maľovanie plaveckého bazéna, ktorý je spolu so stredným a detským bazénom už napustený vodou.



Po minuloročnom vybudovaní toboganov a výstavbe nových bufetov s veľkou prestrešenou terasou ide podľa radnice o ďalší dôležitý investičný impulz, ktorý návštevníkom prinesie viac komfortu. Kúpalisko slávnostne otvoria prvý júlový piatok o 10.00 h, súčasťou bude zábavný program a rôzne aktivity.



Obyvatelia Trebišova si aj počas leta môžu prísť na vrátnicu mestského úradu vyzdvihnúť rezidenčnú kartu mesta na rok 2022, ktorá im poskytne zľavu z ceny vstupného do areálu vodných športov vrátane letného kúpaliska. "Od 1. júla do 31. augusta bude mesto vydávať rezidenčné karty už od 6.30 h do 15.30 h," informovala hovorkyňa.



Podmienkou na vydanie rezidenčnej karty je trvalý pobyt v Trebišove a splnenie záväzkov voči mestu ku koncu minulého roka.