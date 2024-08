Trebišovské múzeum otvorilo výstavu o pohrebných obradoch a zvykoch

Trebišov 31. augusta (TASR) - Výstavu zameranú na pohrebné obrady a zvyky vo vidieckom a šľachtickom prostredí na konci 19. a v priebehu 20. storočia sprístupnili najnovšie v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove. Pod názvom Etnológia smrti... obraz zomierania a kultu mŕtvych si ju návštevníci môžu pozrieť do marca budúceho roka.



"Cieľom výstavy je prezentovanie ľudskej pominuteľnosti, prípravy na smrť a zvyky pohrebného rítu - pohrebného zvykoslovia, ktoré sa delí na obdobie pred úmrtím, súvisiace s prípravami človeka na koniec života, snahou pozostalých zabrániť návratu zomrelého či jeho negatívnemu vplyvu na ľudí a ich majetok pomocou rôznych magických úkonov, a poslednou časťou je samotné uloženie tela do posvätenej zeme," informovalo múzeum.







Výstava približuje aj rôzne zvyklosti pri pochovávaní a predstavuje archeologické nálezy spojené s pohrebným rítom v období praveku a stredoveku. Vidieť možno aj mumifikované ľudské pozostatky z 18. storočia, ktoré sa našli počas archeologického výskumu v krypte kostola v maďarskom meste Vác. "Súčasťou výstavy je aj secesný pohrebný koč zo začiatku 20. storočia z Novosadu, ktorý pochádza zo zbierok nášho múzea, a návštevníci si môžu vypočuť aj autentické pohrebné piesne," uviedla riaditeľka trebišovského múzea Beáta Kereštanová.



Výstavu zrealizovali v spolupráci so zahraničnými partnerskými múzeami - Múzeom Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe a Maďarského národného múzea - Centra verejnej zbierky v Budapešti. Kostrové pozostatky z doby bronzovej a stredoveku zapožičal Krajský pamiatkový úrad Košice.