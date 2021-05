Trebišovské múzeum ponúka predĺženú prehliadku Terakotovej armády

Na snímke výstava Terakotová armáda v Trebišove 15. mája 2021. Foto: TASR - Roman Hanc

Trebišov 15. mája (TASR) – Do podujatia Noc múzeí a galérií sa v sobotu zapája aj trebišovské Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína. Pre návštevníkov sprístupňuje výstavu Terakotová armáda mimoriadne až do 20.00 h, teda o dve hodiny dlhšie ako zvyčajne.Keďže stále platia protipandemické opatrenia, základom podujatia bude video zverejnené o 19.00 h na profile trebišovského múzea na sociálnej sieti.uviedol pre TASR historik múzea Dominik Ferenčík.Výnimočnú výstavu Terakotová armáda s hlinenými bojovníkmi, ktorí strážili hrobku prvého čínskeho cisára, otvorili v múzeu vlani v októbri. Pre epidemiologické opatrenia ju predĺžili do 3. septembra tohto roka. Vystavené sú desiatky prepracovaných sôch vojakov i koní dovezené priamo z Číny. Terakotovú armádu z tretieho storočia pred naším letopočtom objavili v roku 1974 roľníci pri kopaní studne a nález sa dnes označuje za ôsmy div sveta. Výstava ponúka zaujímavosti o živote prvého cisára, zjednotení Číny, zavedení reforiem, Veľkom čínskom múre, cisárovej hrobke i výrobe terakotových vojakov a ich hodnostiach.