V Trebišove zaútočil nožom muž na svojho otca

Trebišov 6. januára (TASR) – Syn mal bodnúť otca nožom do stehna, ten neskôr zraneniam v nemocnici podľahol. Ako uviedla krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová, tragédia sa stala v nedeľu (5. 1.) krátko po 13. hodine v rodinnom dome v Trebišove.



„Na tiesňovú linku 158 oznámil ženský hlas, že po predchádzajúcich obojstranných slovných nezhodách a neskôr aj obojstrannom fyzickom konflikte vzal 33-ročný syn kuchynský nôž, násilím vytlačil 57-ročného otca z domu na terasu, a tam ho nožom bodol do oblasti stehna,“ uviedla hovorkyňa s tým, že po príchode policajtov sa už podozrivý muž na mieste činu nenachádzal. Okamžite preto po ňom vyhlásili pátranie.



Poškodeného muža prevzali do svojej opatery záchranári a policajti miesto udalosti dôkladne zadokumentovali, stopy i kuchynský nôž zaistili a zaslali na kriminalisticko-expertízne skúmanie. „Keďže podľa predbežného vyjadrenia lekárov utrpel poškodený muž zranenia s predbežnou dobou liečenia viac ako 42 dní, z dôvodu vecnej príslušnosti vec na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove. Ten v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví,“ doplnila Ivanová.



Krátko po 21.45 h však z trebišovskej nemocnice polícii oznámili, že muž zraneniam, ktoré utrpel, podľahol. Z tohto dôvodu vyšetrovateľ skutok prekvalifikoval na zločin zabitia. Podozrivý bol zadržaný a obmedzený na osobnej slobode v pondelok krátko pred 2. hodinou príslušníkmi pohotovostnej motorizovanej jednotky z Michaloviec v obci Lastomír. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ho eskortovali do Trebišova a umiestnili do cely policajného zaistenia. „Trebišovský policajný vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu zabitia a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na deväť až 12 rokov,“ uzavrela policajná hovorkyňa.