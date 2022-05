Tréger: Križovatka pod Skalkou zvýši bezpečnosť v Liptovskom Hrádku

Liptovský Hrádok 4. mája (TASR) – Plánovaná nová okružná križovatka pod Skalkou v Liptovskom Hrádku pomôže zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste. Uviedol to primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Investíciu označil za jednu z kľúčových z hľadiska cestnej premávky. Samospráva sa na nej bude podieľať spolu so Žilinským samosprávnym krajom. Tréger avizoval, že už je podpísaná zmluva s dodávateľom, no v spojitosti s investíciou je ešte nutné doriešiť isté problémy.



Nárast dopravného zaťaženia sa podľa Trégera prejavuje na území celého mesta. "Dopravná situácia pod Skalkou si vyžaduje rekonštrukciu križovatky cesty II/537, III/2358, ulice Československej armády aj miestnej komunikácie ulice Hradná," priblížil primátor.



Zdôraznil, že ide o veľký objem prác. Stavba bude podľa Trégera zložitá, no postup prác je navrhnutý tak, aby nebola nutná výluka dopravy. "Doprava bude obmedzovaná a regulovaná dočasným svetelným dopravným značením. Rýchlosť premávky bude v mieste stavebných prác obmedzená na 30 kilometrov za hodinu pri usmernení do jazdných pruhov, resp. do jedného jazdného pruhu," vysvetlil primátor s tým, že ukončenie stavby je plánované pol roka po začatí výstavby.



Hlavným cieľom projektu bolo dispozične vyriešiť križovatku tak, aby sa zaistilo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky aj chodcov. Tiež zveľadiť vzhľad lokality.