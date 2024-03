Tréger:Zmena územného plánu Liptovského Hrádku otvorila dvere výstavbe

Liptovský Hrádok 28. marca (TASR) - Bytovú otázku v Liptovskom Hrádku by mala vyriešiť zmena územného plánu mesta. Tú mestskí poslanci schválili na marcovom rokovaní. Pre TASR to povedal primátor Branislav Tréger. Dodal, že v meste pociťujú veľký nedostatok bytov. Radnica má 300 žiadostí na bývanie.



"Od poslednej aktualizácie z februára 2018 bolo potrebné prehodnotiť územnoplánovaciu dokumentáciu a doplniť ju o nové lokality v hraniciach zastavaného územia mesta. Proces vypracovania nového dokumentu trval viac ako dva roky," zhodnotil Tréger. Sú v ňom definované nové lokality na zástavbu rodinnými domami alebo bytovými domami. Ide napríklad o urbanistický obvod Pri parku, časti Nižné Fabriky, Celiny alebo Trávniky.



Množstvo žiadostí o bývanie v Liptovskom Hrádku primátor pripisuje dobrému školstvu, vyhovujúcej infraštruktúre aj pracovným príležitostiam. "Najdôležitejšie pre mesto, pre služby, školy, sociálne či zdravotnícke zariadenia je to, aby počet obyvateľov rástol, alebo sa aspoň udržal. Okrem toho, podnikatelia, ktorí sú v meste a vlastnia jednotlivé pozemky, majú tiež svoju predstavu o tom, ako kapitalizovať tento priestor. Ak je to v zhode s rozvojom mesta, prečo im neutvoriť podmienky na to, aby dali investíciu," poznamenal Tréger. Zdôraznil, že schválené zmeny prinesú aj ďalšiu podporu rodín a školstva.



V novom územnom pláne sa sprísňujú aj podmienky pri ochrane prírody a kultúrnych pamiatok. Dopĺňa sa kapitola o komunikáciách, o vodnom hospodárstve či o ochranných pásmach. Zahlasovali zaň všetci prítomní 12 mestskí poslanci.