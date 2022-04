Zvažujeme, že odkúpime športové komunitné centrum, informoval Tréger

Liptovský Hrádok 3. apríla (TASR) – Športové komunitné centrum (ŠKC) pri Základnej škole Hradná v Liptovskom Hrádku by po novom mohlo byť majetkom mesta. Radnica má záujem o jeho odkúpenie od vlastníka, Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Informoval o tom primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.



„Vzhľadom na infláciu dlhodobejšie uvažujeme nad tým, že by sme kúpili ŠKC, ktoré by sme následne aj prevádzkovali. SZĽH je k predaju naklonený,“ povedal primátor.



Pri dohadovaní ceny podľa Trégera vychádzali zo znaleckého posudku. Zdôraznil, že si prehodnotili aj prevádzkové náklady. „Budeme mať všetky audity aj čo sa týka technologického zariadenia,“ objasnil. Cenu za odpredaj musí podľa jeho slov ešte odsúhlasiť výkonný výbor SZĽH. Následne by o kúpe centra do majetku mesta rozhodovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku.



ŠKC sa nachádza v areáli základnej školy a jeho súčasťou je ľadová plocha s rozmermi 20 krát 40 metrov. Má štyri šatne, kompletné sociálne zázemie, miestnosti s chladením a na rolbu, recepciu a menšiu kaviareň. Ľadová plocha je k dispozícii počas ôsmich mesiacov v roku – od septembra do konca apríla. Od mája do augusta je v nej možné hrať in-line hokej či hokejbal.