Trenčania darovali na charitatívny projekt 225 bicyklov a odrážadiel

Trenčín 13. mája (TASR) – Viac ako 220 bicyklov, odrážadiel, trojkoliek a iných nemotorových dopravných prostriedkov odovzdajú do polovice mája Trenčanom v rámci charitatívneho projektu Bicykel do každej rodiny. Zbierku zorganizovalo trenčianske obchodné centrum v spolupráci s mestom Trenčín a spoločnosťou, ktorá použité bicykle zrenovovala.



Zbierka nemotorových dopravných prostriedkov bola počas celého februára, následne ich spoločnosť Liberty Trade zrenovovala a od 6. mája ich za prísnych hygienických opatrení odovzdávajú rodinám. Celkovo od darcov vyzbierali 225 bicyklov, odrážadiel a trojkoliek.



Podľa trenčianskeho viceprimátora Patrika Žáka sa opäť ukázalo, že v Trenčíne žijú dobrí ľudia. „Nielen preto, lebo priniesli veľké množstvo bicyklov. Trenčania si chcú navzájom pomôcť a to je najdôležitejšie,“ uviedol Žák.



Rodiny, ktoré bicykle dostanú, vytypovali zástupcovia OC MAX spoločne s mestom Trenčín. Desiatky rodín tak môžu naštartovať jarnú cyklistickú sezónu vďaka ľuďom, ktorí neváhali prispieť na správnu vec. Dopravné prostriedky, ktoré sa nepodarilo umiestniť do rodín, odovzdajú tento týždeň dvom centrám pre deti a rodiny – Detskému domovu Lastovička a Detskému mestečku Zlatovce.