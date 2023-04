Trenčín 13. apríla (TASR) – Trenčania môžu svoje dieťa prihlásiť do materskej školy 3. a 4. mája. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



"Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023, je predprimárne vzdelávanie povinné a bude prednostne prijaté do spádovej materskej školy, kde má adresu trvalého pobytu," uviedla hovorkyňa.



Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu, tlačivo je dostupné v každej materskej škole, na webovej stránke mesta a webovej stránke materskej školy.



"Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní," doplnila Ságová.