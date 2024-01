Trenčania môžu vymeniť použitý kuchynský olej za ocot a olej

Trenčín 18. januára (TASR) - Trenčania môžu v piatok a v sobotu (19. - 20. 1.) opäť vymeniť použitý kuchynský olej za nový ocot alebo olej. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



V piatok bude zberová spoločnosť v spolupráci s mestom vymieňať použitý kuchynský olej v mestskej časti Stred (od 14.30 do 15.00 h) a Sever (od 15.10 do 16.25 h), v sobotu v mestskej časti Západ (od 10.00 do 11.10 h) a Juh (od 11.25 do 12.10 h).



Použité kuchynské oleje a tuky je potrebné priniesť v plastovej uzatvorenej fľaši na vybrané miesto podľa harmonogramu, kde bude čakať označená dodávka spoločnosti Meroco. Za liter použitého oleja si môžu Trenčania vybrať liter nového octu, za tri litre použitého oleja jeden liter nového oleja.