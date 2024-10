Trenčania odovzdali tento rok viac kuchynského oleja ako vlani

Trenčín 18. októbra (TASR) - Počas jesenného mobilného zberu použitých kuchynských olejov a tukov odovzdali Trenčania takmer 3100 litrov oleja, v porovnaní s minuloročným jesenným zberom je to o vyše 1000 litrov viac. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Za prinesený olej si Trenčania odniesli 682 litrov octu a 799 litrov oleja. Za jeden liter použitého oleja odovzdala zberová spoločnosť liter octu, za tri litre oleja jeden liter nového oleja.



V minulom roku Trenčania počas troch zberov odovzdali 5006 litrov použitého kuchynského oleja a tukov, v tomto roku to bolo o takmer 2000 litrov viac (6955 litrov).



Najbližšie bude spoločnosť zbierať použitý kuchynský olej v januári 2025. Zber bude trojdňový od štvrtka 23. do soboty 25. januára 2025. O harmonograme bude mesto informovať.