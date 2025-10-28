< sekcia Regióny
Trenčania odovzdali v októbri takmer 2900 litrov kuchynského oleja
Autor TASR
Trenčín 28. októbra (TASR) - Počas októbrového mobilného zberu použitého kuchynského oleja odovzdali obyvatelia Trenčína 2874 litrov tohto odpadu. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Za odovzdané kuchynské oleje si Trenčania ako odmenu odniesli 543 litrových fliaš octu a 777 litrov nového oleja. Októbrový zber bol v tomto roku tretím a zároveň posledným. Predchádzajúce zbery sa uskutočnili v januári a v máji. Najviac oleja sa vyzbieralo v januári – 3207 litrov, v máji to bolo 3009 litrov.
Najbližší mobilný zber použitého kuchynské oleja bude v dňoch 22. – 24. januára budúceho roka. „Ak majú obyvatelia mesta doma väčšie množstvo použitého oleja a nechcú čakať na ďalší mobilný zber, môžu ho odovzdať aj v niektorom zo zberných dvorov v Trenčíne,“ doplnila hovorkyňa.
