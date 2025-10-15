< sekcia Regióny
Trenčania si môžu prevziať košíky na triedenie kuchynského odpadu
Záujemcovia o nový košík môžu prísť od stredy na vrátnicu Mestského hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej ulici 65 v pracovných dňoch od 7.00 do 10.30 h a od 11.00 do 14.00 h.
Autor TASR
Trenčín 15. októbra (TASR) - Trenčania s trvalým pobytom v meste si môžu od stredy prevziať nové desaťlitrové košíky na separovanie kuchynského odpadu. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Záujemcovia o nový košík môžu prísť od stredy na vrátnicu Mestského hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej ulici 65 v pracovných dňoch od 7.00 do 10.30 h a od 11.00 do 14.00 h. So sebou treba mať občiansky preukaz pre overenie trvalého pobytu v Trenčíne. Nový biokošík dostanú po vyplnení preberacieho protokolu.
Mesto Trenčín zaviedlo zber kuchynského bioodpadu už v roku 2021. Do domácností rozdalo špeciálne hnedé košíky na kuchynský bioodpad, kompostovateľné vrecká a informačné letáky. Na podporu triedenia bioodpadu vytvorilo webovú stránku www.trencinrecykluje.sk, ktorá pomáha v prípade, že občan váha, aký odpad do košíka patrí.
„Hneď po prvom roku od zavedenia zberu kuchynského bioodpadu klesol objem zmesového komunálneho odpadu v našom meste medziročne o 25 percent. Aj vďaka tomu získal Trenčín v roku 2021 titul Enviromesto a raz v roku ponúka svojim občanom kvalitný kompost zdarma,“ doplnila Ságová.
