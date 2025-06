Trenčanov aj počas tohto leta osviežia rozprašovače vodnej hmly

Trenčín 24. júna (TSR) - Trenčanov a návštevníkov mesta aj počas tohto leta osviežia rozprašovače vodnej hmly. Radnica ich umiestnila na Mierovom námestí, v átriu pod Mestskou vežou a na námestíčku pri Rozkvete. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



„Štyri stĺpy v strede vydláždenej časti Mierového námestia, ktoré v pravidelných intervaloch chrlia vodnú hmlu, sa spúšťajú automaticky. Nie je potrebné nič stláčať ani otáčať,“ upozornila hovorkyňa.



Vodná hmla vychádza zo stĺpov 60 sekúnd, potom nasleduje 30-sekundová pauza. To sa stále opakuje. Stĺpy s rozprašovačmi sú zároveň vybavené farebným LED podsvietením, ktoré sa spustí každý deň o 19.30 h a vypne sa neskôr spolu s vodnou hmlou.



„Prosíme Trenčanov, aby neotáčali a nestláčali trysky na stĺpoch, manuálnym zásahom by mohlo dôjsť k ich poškodeniu. Dospelých prosíme, aby to vysvetlili aj svojim deťom. Týka sa to aj rozprašovačov vodnej hmly v átriu pod Mestskou vežou i na námestíčku pri Rozkvete,“ zdôraznila Ságová.