Trenčianska Hviezda sa zmenila na kultúrno-kreatívne centrum

Trenčín 30. apríla (TASR) - Rekonštrukcia bývalého kina Hviezda v Trenčíne a jeho transformácia na kultúrno-kreatívne centrum (KKC) bola jednou z najväčších a najvýznamnejších investícií v meste z eurofondov. Z európskych peňazí na ňu mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške osem miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"Stavebné práce stáli viac ako 4,2 milióna eur, ďalších vyše troch miliónov eur sme investovali do interiérového vybavenia nábytkom, výpočtovou technikou, audiovizuálnou technikou. Zvyšné finančné prostriedky pokryli výdavky na rozbiehajúce sa služby centra," informovala hovorkyňa.



Hviezda je od roku 2009 národnou kultúrnou pamiatkou. Sústreďovali sa v nej hlavné kultúrne aktivity mesta do konca 90. rokov. Prevádzka sa začala v roku 1940. Následkom zmien správcov a stratégie mesta sa činnosť utlmovala. Možnosť urobiť z Hviezdy centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu bola pre mesto Trenčín jedinečná. Po vyhlásení výzvy Ministerstva kultúry SR v roku 2019 mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok a uspelo.



"Hviezda sa tak premenila na moderné kultúrno-kreatívne centrum. Obnovené sú priestory veľkej sály i malej sály, pribudli nové priestory kreatívnych dielní so špičkovými technológiami a nová výstavná galéria. Centrum sme otvorili 15. septembra 2023," doplnila Ságová.



Ako dodala, dnes Hviezda funguje nielen pre kultúrne akcie, ale pomáha vo výchove a v raste budúcich podnikateľov a zamestnancov v kultúrno-kreatívnom priemysle. Hľadá talenty a prostredníctvom sieťovania s umelcami, pedagógmi a inovátormi im poskytuje optimálne podmienky na rozvoj ich potenciálu. Zároveň ponúka kultúrny program pre všetky cieľové skupiny.



"KKC ponúka know-how v oblastiach marketingu, účtovníctva, podnikateľského poradenstva alebo aj v tvrdých zručnostiach - práca s profesionálnou technikou ako kamera, foto/video technika či 3D tlač, CNC fréza a podobne. Vytvára prostredie na rozvoj talentu a podnikateľských zručností v regióne," zdôraznila hovorkyňa.



Otvorené ateliéry a dielne vybavené modernou technológiou majú CNC frézy, lasery, robotické rameno, stroj na vákuové formovanie plastu, ale aj profesionálny šijací a vyšívací stroj. Hybridlab slúži ako ateliér s profesionálnou počítačovou technikou na kreatívnu tvorbu a vzdelávanie v oblasti grafiky, audio a video postprodukcie. V Hviezde sú k dispozícii zdieľané kancelárie, učebňa, tanečné štúdio, klub, kaviareň, koncertná sála a nové výstavné priestory.