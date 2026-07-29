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Trenčianska krajská polícia má nového duchovného

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj﻿

Nový duchovný má pomáhať policajtom zvládať náročné situácie, s ktorými sa môžu v každodennom v pracovnom, ale aj osobnom živote stretnúť.

Autor TASR
Trenčín 29. júla (TASR) - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne má nového duchovného Pavla Geru. S vedením krajskej polície sa dohodol na spolupráci. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Jeho poslaním bude poskytovať duchovnú, psychologickú a etickú podporu príslušníkom a zamestnancom Policajného zboru, ako aj ich rodinám,“ informuje polícia.

Nový duchovný má pomáhať policajtom zvládať náročné situácie, s ktorými sa môžu v každodennom v pracovnom, ale aj osobnom živote stretnúť.

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