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Trenčianska krajská polícia má nového duchovného
Nový duchovný má pomáhať policajtom zvládať náročné situácie, s ktorými sa môžu v každodennom v pracovnom, ale aj osobnom živote stretnúť.
Autor TASR
Trenčín 29. júla (TASR) - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne má nového duchovného Pavla Geru. S vedením krajskej polície sa dohodol na spolupráci. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Jeho poslaním bude poskytovať duchovnú, psychologickú a etickú podporu príslušníkom a zamestnancom Policajného zboru, ako aj ich rodinám,“ informuje polícia.
Nový duchovný má pomáhať policajtom zvládať náročné situácie, s ktorými sa môžu v každodennom v pracovnom, ale aj osobnom živote stretnúť.
„Jeho poslaním bude poskytovať duchovnú, psychologickú a etickú podporu príslušníkom a zamestnancom Policajného zboru, ako aj ich rodinám,“ informuje polícia.
Nový duchovný má pomáhať policajtom zvládať náročné situácie, s ktorými sa môžu v každodennom v pracovnom, ale aj osobnom živote stretnúť.