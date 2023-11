Trenčianska Medzinárodná organizácia pre migráciu zmenila adresu

Trenčín 6. novembra (TASR) - Trenčianska kancelária Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) je od začiatku novembra presťahovaná na novej adrese na Ulici 1. mája 173/11 v Trenčíne. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



Občania z krajín mimo EÚ môžu využiť bezplatné služby v tejto kancelárii už od januára tohto roka. Ide o pomoc pri prvých krokoch na Slovensku, právne, sociálne a pracovné poradenstvo. Poradenstvo v oblasti pobytu, zamestnania, podnikania, štátneho občianstva, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a poistenia.



V IOM získajú záujemcovia aj informácie o kurzoch slovenského jazyka, podpore rekvalifikácie (finančné príspevky na vzdelávacie kurzy) a podpore komunitných aktivít (informačné workshopy a komunitné podujatia v spolupráci s kultúrnymi mediátormi).



Komplexné informácie pravidelne aktualizujú na webovej stránke www.mic.iom.sk. Poradenstvo a služby môžu cudzinci využiť aj osobne v kancelárii na Ulici 1. mája 173/11 v pondelok, utorok a vo štvrtok od 9.00 do 17.00 h (s prestávkou od 12.00 do 13.00), v stredu od 13.00 do 17.00 h a v piatok od 9.00 do 12.00 h.