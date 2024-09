Trenčianska nemocnica odmieta tvrdenia o potrubí, avizuje právne kroky

Trenčín 5. septembra (TASR) - Fakultná nemocnica (FN) v Trenčíne opätovne odmietla tvrdenia o medializovanej nezrealizovanej výmene potrubí v jej priestoroch, na ktoré upozornila i opozícia. Zároveň avizovala podniknutie právnych krokov. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa nemocnice Martina Holecová.



Rekonštrukcia kotolne a vonkajších rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody bola podľa nemocnice zrealizovaná v súlade s koncesnou zmluvou a predloženou projektovou dokumentáciou. "Predmetom výmeny nebolo potrubie nachádzajúce sa v jednotlivých budovách - oddeleniach a nebolo potrubie na studenú vodu. To jest v prípade, že je hrdzavé potrubie na oddelení, toto nebolo predmetom výmeny v rámci koncesnej zmluvy," uviedla Holecová.



Hovorkyňa zopakovala, že bývalý riaditeľ Tomáš Janík si prevzal dokončený projekt bez jedinej výhrady, čo má dokazovať i list. To, že je dielo vyhotovené v súlade s projektom, majú dokazovať i dva znalecké posudky. "Problém nastal až v októbri 2021, keď FN Trenčín prestala koncesionárovi, spoločnosti Camase, uhrádzať záväzky vyplývajúce z koncesnej zmluvy. Internými zisteniami sme následne dospeli k poznatkom, že faktúry vystavované spoločnosťou neboli vôbec zaraďované do účtovných dokladov FN," ozrejmila ďalej Holecová s tým, že toto konanie skúma audit, výsledky ktorého nemocnica zverejní.



FN rovnako odmietla informácie, ktoré sa týkajú zamietnutia žaloby FN proti Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia ÚVO o uložení pokuty. "Predmetné konanie, ktoré na podklade správnej žaloby FN Trenčín iniciovala proti ÚVO, bolo zastavené z dôvodu späťvzatia podanej žaloby zo strany FN Trenčín na pokyn bývalého riaditeľa. Na základe tohto späťvzatia musela FN Trenčín uhradiť ÚVO pokutu vo výške 244.512 eur," vysvetlila Holecová. Bývalé vedenie takisto malo podľa nej plánovať uzatvoriť s koncesionárom dohodu o uhradení sumy vo výške 1,9 milióna eur. Nemocnica zároveň spochybnila i odborno-technický posudok, o ktorom informovali médiá a ktorý má rozporovať dva znalecké posudky.



Opozičné hnutie PS v stredu (4. 9.) avizovalo, že zbiera podpisy na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). Kritizuje ju aj za súčasnú situáciu v trenčianskej nemocnici. Návrh na odvolanie podporí aj KDH, ktoré jej rovnako vyčíta medializovanú kauzu týkajúcu sa rekonštrukcie rozvodov teplej vody v nemocnici. K návrhu na odvolanie sa pripoja i SaS a hnutie Slovensko, rovnako ministerku okrem iného kritizujú za situáciu v trenčianskej nemocnici.