Trenčianska radnica a mestské školy zostanú 17. novembra zatvorené
Deň boja za slobodu a demokraciu si radnica pripomenie historické udalosti roku 1989.
Autor TASR
Trenčín 29. októbra (TASR) - Mestský úrad v Trenčíne bude 17. novembra (Deň boja za slobodu a demokraciu) zatvorený. Vyučovať sa nebude ani v žiadnej mestskej materskej a základnej škole, v základnej umeleckej škole a v centre voľného času. Informoval o tom primátor Trenčína Richard Rybníček na webovej stránke mesta.
„Ľudia v roku 1989 vyšli do ulíc, lebo už nechceli žiť v klamstve, strachu a neslobode. Dnes žijeme v dobe, keď sa sloboda považuje za samozrejmosť, ale nie je. Sloboda a demokracia žijú len dovtedy, kým ich chránime – slušnosťou, pravdou a rešpektom. Ako primátor mesta, ktoré bolo vždy súčasťou dôležitých historických momentov Slovenska, vnímam 17. november ako pripomienku zodpovednosti, ktorú máme voči sebe, nášmu mestu aj tejto krajine. Preto budú moji kolegovia z mestského úradu i mestských organizácií mať v tento deň voľno. Aby si sviatočný deň mohli užiť tak, ako si to zaslúži,“ doplnil primátor.
Deň boja za slobodu a demokraciu je od roku 2001 štátnym sviatkom so všetkým, čo k nemu patrí. Tento rok to podľa neho vládni predstavitelia a koaliční poslanci v Národnej rade SR zmenili, a tak 17. november už nebude dňom pracovného pokoja.
„Všetky mestské základné školy, Základná umelecká škola Karola Pádivého a centrum voľného času budú mať v pondelok 17. novembra riaditeľské voľno. To isté sa týka všetkých 16 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Rozhodli tak bez výnimky ich riaditeľky a riaditelia,“ doplnil Rybníček.
V Deň boja za slobodu a demokraciu si radnica pripomenie historické udalosti roku 1989. Poďakovanie za slobodu sa uskutoční o 17.00 h na Mierovom námestí pri pamätnej tabuli odhalenej v roku 2007 na budove radnice.
