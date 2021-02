Trenčianska radnica od pondelka sprísňuje protipandemické opatrenia

Trenčín 28. februára (TASR) – Trenčiansky okres prechádza od pondelka (1. 3.) podľa COVID automatu do čiernej farby. Na situáciu zareagoval mestský krízový štáb a trenčianska radnica sprísnením protipandemických opatrení. Ako informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová, od pondelka mesto na základe vyhlášky hygienikov zakazuje zriaďovateľom škôl prevádzkovať prezenčnú výučbu na školách, zatvorí jasle, škôlky i školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.



Mesto zabezpečí v Materskej škole (MŠ) Legionárska a v jasliach na Ulici 28. októbra starostlivosť o deti zdravotníkov z Fakultnej nemocnice Trenčín a pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre.



„Autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) budú jazdiť v prázdninovom režime, športoviská a detské ihriská budú zatvorené. Návštevy klientov v mestských domovoch sociálnych služieb na Piaristickej a Lavičkovej ulici sú naďalej zakázané. V meste budú otvorené len dva zberné dvory – na uliciach K zábraniu a Soblahovská, a to každý deň okrem nedele, od 8.00 do 16.00 h,“ uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, mestský úrad pokračuje v súčasnom režime. Všetky útvary radnice, klientske centrum, matrika i podateľňa sú otvorené pre verejnosť v pondelok až štvrtok od 8.00 do 15.30 h a v piatok od 8.00 do 14.00 h. Kultúrno-informačné centrum je pre verejnosť zatvorené. Stavebný úrad je otvorený pre verejnosť v stredu a v piatok.



„Klienti sú na vyzvanie zamestnanca povinní predložiť na nahliadnutie doklad preukazujúci výnimku zo zákazu vychádzania – negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako sedem dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršieho ako sedem dní, prípadne iný doklad preukazujúci výnimku zo zákazu vychádzania,“ uzavrela Ságová.