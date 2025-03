Trenčianska radnica odštartovala rekonštrukciu verejného osvetlenia

Trenčín 24. marca (TASR) - Trenčianska radnica začala s prvou etapou rekonštrukcie verejného obstarávania za 2,9 milióna eur. Mesto získalo na rekonštrukciu úver z Environmentálneho fondu. Modernizácia osvetlenia prinesie až 60-percentné úspory. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Rekonštrukcia sa uskutoční v dvoch etapách. V rámci prvej etapy plánujeme vymeniť všetkých 5904 pôvodných výbojkových svietidiel za LED svietidlá a doplniť aj 501 nových svietidiel tak, aby sme dosiahli lepšie svetelné pokrytie aj okrajových častí Trenčína. Vymení sa aj približne 1200 kusov výložníkov," uviedla hovorkyňa.



Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka ide o jednu z najväčších investícií v meste. Zníži to energetickú náročnosť, zlepší viditeľnosť v uliciach a zároveň bude mesto vedieť osvetlenie lepšie regulovať. Osvetlenie bude moderné, ekologické a dôležité aj pre komfort obyvateľov mesta z hľadiska bezpečnosti.



"Nové svietidlá sú ovládateľné cez riadiaci systém Interreg, ktorý mestu umožňuje ovládať každé svietidlo individuálne. Dokáže v ňom nastavovať intenzitu svietenia. Bude možné to nastavovať do rôznych variantov. Systém bude možné ovládať autonómne pre každé svietidlo alebo ako celok, či po častiach," uviedol Marcel Fábry, ktorý vykonáva technický dozor.



V druhej etape chce mesto vymeniť 1070 nevyhovujúcich a rizikových stožiarov s príslušenstvom, doplniť 135 nových svetelných bodov a vymeniť poruchové podzemné káble. Príprava druhej etapy potrvá približne dva roky. S prácami by sa malo začať najskôr v roku 2027 a trvať by mali dva až tri roky.



"Aj v tomto prípade máme už podpísanú zmluvu s Environmentálnym fondom, ktorý nám poskytol úver takmer 8,5 milióna eur. Po skončení oboch etáp bude mať Trenčín spoľahlivé, nízko energetické verejné osvetlenie s kvalitnou reguláciou a možnosťou pripojenia rôznych senzorov. Verejné osvetlenie sa zároveň rozšíri aj do lokalít, ktoré doposiaľ osvetlené neboli," doplnil Rybníček.