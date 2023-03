Trenčianska radnica reklamuje zimnú údržbu v prvej februárovej dekáde

Trenčín 7. marca (TASR) – Trenčianska radnica reklamuje zimnú údržbu ciest a chodníkov v meste v prvej februárovej dekáde, voči spoločnosti vykonávajúcej zimnú údržbu chce uplatniť sankcie. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"V piatok 3. februára zasiahlo aj naše mesto výrazné sneženie, po ktorom nasledovalo niekoľko mrazivých dní. Žiaľ, zimná údržba nebola dostačujúca a viaceré cesty, no najmä chodníky boli rizikové ešte aj niekoľko dní od začiatku sneženia," uviedla hovorkyňa.



Niektoré úseky komunikácií pre peších boli podľa nej niekoľko dní nebezpečne zľadovatené. Autobusy MHD v popoludňajších hodinách (3. 2.) museli vynechať niektoré autobusové zastávky.



"Výkon dodávateľa zimnej údržby objednáva a kontroluje Mestské hospodárstvo a správa lesov ako správca miestnych komunikácií. Zástupcovia spoločnosti uznali, že aj napriek vykonaným zásahom nezabezpečili bezpečnú prejazdnosť a priechodnosť miestnych komunikácií," doplnila Ságová.



Ako dodala, Mestské hospodárstvo a správa lesov listom vyzvalo dodávateľa zimnej údržby, aby uviedol konkrétne opatrenia, ktoré budú zárukou, že sa situácia nezopakuje. V odpovedi uvádza, že posilní pracovnú skupinu, ktorá sa bude intenzívnejšie venovať priechodom pre chodcov, autobusovým zastávkam a schodiskám. Sneh z cyklotrás bude odhŕňať zároveň s údržbou ciest, aby nevznikol priestor na jeho zamrznutie.



"Zároveň potvrdil, že má záujem si plniť svoje úlohy v súvislosti so zimnou údržbou profesionálne a svedomito. V týchto dňoch sa pripravuje výzva pre aktuálneho dodávateľa zimnej údržby v meste, týkajúca sa sankcií z omeškania výkonov od 3. do 10. februára," uzavrela hovorkyňa.