Trenčianska radnica ukončila revitalizáciu vnútrobloku na Sihoti

Trenčín 5. októbra (TASR) – Trenčianska radnica ukončila revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Sihoť. Priestor vymedzený Šoltésovej, Považskou a Gagarinovou ulicou zmenil ráz i využitie.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, trávnaté plochy s krovinami a stromami a asfaltovú plochu s torzami detských ihrísk nahradil modernejší kultúrny priestor s možnosťami hier, pohybových aktivít i oddychu. Do výsledného efektu revitalizácie trochu zasiahli nečakané poruchy na optických sieťach a vo verejnom osvetlení. Rozkopaný povrch upravia do požadovaného stavu.



"Vo vnútrobloku budú rasť nové stromy vrátane okrasných čerešní, pribudlo tu aj takmer 800 kríkov, a nový trávnik. Spolu s ním sa o živú farebnosť územia postará takmer 1800 rastlín a vysadia tu aj 85 cibuľovín, zelený priestor dopĺňajú okrasné trávy," doplnila hovorkyňa s tým, že aktuálne sa začal proces smerujúci ku kolaudácii.



Súčasťou vnútrobloku s rozlohou približne jeden hektár je aj nový mobiliár, detské hracie zariadenia, drobná architektúra a zrekonštruované chodníky i nové LED osvetlenie. Najmenšie deti poteší detské ihrisko, staršie budú mať k dispozícii ihrisko s multifunkčnou zostavou, tínedžeri a dospelí workoutové ihrisko s fitness trenažérmi a pre seniorov sú k dispozícii oddychové zóny. Prístup do priestoru je bezbariérový.



"Šlo o investíciu za takmer 444.000 eur. Projekt je spolufinancovaný na 85 percent Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, desiatimi percentami zo štátneho rozpočtu, zvyšných päť percent doplatí mesto zo svojho rozpočtu," uzavrela Ságová.