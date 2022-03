Trenčianska radnica víta zákon zakazujúci parkovanie na chodníkoch

Trenčín 1. marca (TASR) – Trenčianska radnica v súvislosti so zákonom, ktorý od utorka zakazuje parkovať motorovým vozidlám na chodníkoch, nepripravuje žiadne opatrenia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová.



"Schvaľujeme, že zákon umožňujúci parkovanie na chodníkoch, bol konečne zrušený a že od 1. marca 2022 sa postupne chodníky opäť vrátia tým, ktorým patria – chodcom," zdôraznila Ságová.



Ako dodala, Trenčín má na väčšine sídlisk fungujúcu reguláciu parkovania a miesta, kde sa na chodníkoch môže parkovať, sú vyznačené zvislým aj vodorovným dopravným značením. Mimo zóny s regulovaným parkovaním sú zväčša štvrte s rodinnými domami a úzkymi chodníkmi, na ktorých sa parkovať nemôže ani v súčasnosti, autá parkujú na ceste alebo vo dvoroch.



"V súvislosti so zmenou zákona teda neočakávame výrazné problémy. Väčšina Trenčanov sú slušní ľudia a neparkujú na miestach určených pre peších. Samozrejme, nájdu sa aj takí, ktorých zákon o cestnej premávke nezaujíma a tí budú parkovať ako sa im chce aj po zmene zákona. Tých bude riešiť mestská polícia," doplnila hovorkyňa.



Nikto podľa nej nemôže čakať, že hneď od prvého dňa všetky vozidlá z chodníkov odídu. Mestská polícia bude v prvom rade pôsobiť preventívne a k sankciám bude pristupovať až pri opakovanom porušení zákona. V blokovom konaní je možné uložiť pokutu do výšky 50 eur. Majiteľa auta ale bude možné riešiť aj formou takzvanej objektívnej zodpovednosti, kde je pokuta vo výške 78 eur.