Trenčianska radnica vydala zatiaľ 1380 hlasovacích preukazov

Trenčín 27. septembra (TASR) - Trenčianska radnica vydala do stredy 1380 hlasovacích preukazov. Informovala o tom Iveta Plešová z právneho útvaru Mestského úradu Trenčín.



Počet hlasovacích preukazov podľa nej nie je konečný, vydávajú sa až do piatka (29. 9.) do 14.00 h.



V Trenčíne je aktuálne v zoznamoch 45.069 oprávnených voličov. Ich počet sa rovnako ešte bude meniť, vyčiarknu z nich voličov, ktorí majú hlasovací preukaz a ktorí hlasovali poštou.