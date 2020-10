Trenčianska radnica zrekonštruuje chodníky a schodiská na sídlisku Juh

Trenčín 8. októbra (TASR) – Mesto Trenčín investuje asi 240.000 eur do komplexnej opravy chodníkov a schodísk na najväčšom mestskom sídlisku Juh.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, radnica obnoví asi 1500 metrov najvyťaženejších a najpoškodenejších chodníkov a opraví aj šesť schodísk.



Momentálne mesto opravuje 400-metrový chodník na Východnej ulici, po rekonštrukcii bude mať povrch zo zámkovej dlažby. „Rovnako to bude aj po obnove chodníkov na Ulici generála Svobodu, konkrétne pôjde o chodníky pred potravinami a zrekonštruujú aj chodník od kruhového objazdu pod Juhom v dĺžke 205 metrov,“ doplnila hovorkyňa.



Ako dodala, nový asfaltový alebo betónový povrch dostanú chodníky na Saratovskej, Šmidkeho, Bazovského a Západnej ulici, ako aj na pri Materskej škole Šmidkeho, nad Južankou a na Ulici generála Svobodu. Práce by mali ukončiť do šiestich týždňov.



Schodiská na sídlisku Juh budú obnovovať asi osem týždňov, rekonštrukcia sa dotkne schodísk na Ulici J. Halašu, M. Bela a v Halalovke.