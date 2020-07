Univerzita v Trenčíne chce nakúpiť techniku za vyše 1,5 milióna eur

Trenčín 17. júla (TASR) – Výpočtovú techniku za viac ako 1,5 milióna eur bez DPH chce nakúpiť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnila univerzita vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



TnUAD chce na najbližšie štyri roky kúpiť stolové počítačové zostavy, notebooky, tablety, monitory s príslušenstvom, ale aj tlačiarne a multifunkčné zariadenia. Celková odhadovaná hodnota zákazky je 1,524 milióna eur.



Zákazka by podľa informácií vo vestníku mala byť financovaná zo zdrojov Európskej únie, vedeckých grantov a z vlastných zdrojov univerzity. Pri obstarávaní sa použije elektronická aukcia. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť vo verejnej súťaži je do 14. augusta do 10.00 h.