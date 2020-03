Trenčianska univerzita prerušuje do odvolania prezenčnú formu štúdia

Trenčín 28. marca (TASR) – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) prerušila až do odvolania prezenčnú formu štúdia. Zapísaným študentom vráti poplatok za prijímacie konanie, univerzita tiež odpúšťa poplatok za ubytovanie.



Ako informovala hovorkyňa TnUAD Lucia Petríková, vyučovanie bude naďalej pokračovať v dištančnom režime. Učitelia komunikujú so študentmi elektronickou formou prostredníctvom e-learningu, akademického informačného systému, fakultných chatov, cez Skype, cloudové úložiská a ďalšie nástroje, pričom študenti majú zabezpečený vzdialený prístup ku všetkým študijným materiálom vrátane univerzitnej knižnice.



Vykonanie zápočtov a skúšok bude predĺžené až o dva týždne do 11. júla. Bude predovšetkým v dištančnom režime, vo výnimočných prípadoch v termíne od 29. júna aj prezenčnou formou za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Upravené sú aj termíny štátnych záverečných skúšok, ktoré budú pravdepodobne začiatkom júla, v doktorandskom štúdiu až v poslednom augustovom týždni. Aktualizovaný harmonogram organizácie štúdia pre letný semester akademického roka 2019/2020 zverejnia jednotlivé fakulty na svojich webových stránkach.



TnUAD upravila aj lehoty a podmienky v prijímacom konaní. Prihlášky na bakalárske študijné programy je možné podať až do konca júna 2020 (prijímacie skúšky sa budú konať až po uskutočnení maturitných skúšok). Prihlášku na štúdium stačí podať elektronicky a ostatné potrebné dokumenty, ako napríklad výpis známok alebo lekárske potvrdenie, stačí dodať ku dňu zápisu na štúdium.



„Na študijné programy 2. stupňa je možné podať prihlášku až do 10. júla 2020. Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacou skúškou,“ doplnila Petríková.