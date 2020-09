Trenčianska univerzita sa pripravila na zopakovanie marcového scenára

Trenčín 25. septembra (TASR) – Do prvého ročníka štúdia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne nastúpi v novom akademickom roku 910 študentov, z toho na prvý stupeň bakalárskeho vysokoškolského štúdia 593 študentov. Nový akademický rok otvoria v pondelok 28. septembra.



Podľa rektora TnUAD Jozefa Habánika sa univerzita vopred pripravila na možné zopakovanie marcového pandemického scenára a digitálnu výučbu. „V letnom semestri sme rýchlo zareagovali na situáciu, systém výučby sme menili za pochodu, zvládli sme všetky bezpečnostné a dezinfekčné opatrenia a pomohli sme študentom, ktorí sa nemohli dostať domov. V závere akademického roka sme absolvovali on-line či klasické štátnice, aj zorganizovali netradičné promócie, ktoré sme vysielali naživo na sociálnej sieti,“ uviedol Habánik.



Aj v tomto akademickom roku môžu podľa neho študenti komunikovať s pedagógmi elektronicky, prostredníctvom e-mailov, e-learningovej stránky s aktívnymi kurzami, ktoré sa priebežne dopĺňajú, k dispozícii sú učebnice v digitálnej forme a taktiež aplikácia MS Teams, ktorá umožňuje interaktívnu online formu výučby vrátane konzultácií. Naďalej tiež môžu využívať vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom dôležitým k písaniu seminárnych aj záverečných prác.



„Naša univerzita v posledných rokoch prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára nový potenciál pre špičkové štúdium, vedu, výskum a prostredie, ktoré má motivovať študentov. Je vhodné pre tých študentov, ktorí majú chuť experimentovať, inovovať, chcú mať na to vynikajúce technologické zázemie a priestor a očakávajú uplatnenie hneď po jeho ukončení. Naši absolventi sú podľa prieskumov na trhu žiadaní a vzhľadom na vysokú koncentráciu strojárskeho, automobilového, ale aj sklárskeho priemyslu nachádzajú okamžité uplatnenie aj priamo v regióne,“ doplnil rektor.



Univerzita podľa neho pokračovala v investovaní do vysokoškolskej infraštruktúry. Ukončili tretiu etapu rekonštrukcie univerzitného študentského domova, zrekonštruovali aulu fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, vynovili telocvičňu a študenti fakulty zdravotníctva budú mať nový komplex laboratórií.



„Neustále nám stúpa záujem zahraničných uchádzačov o štúdium na našej univerzite, v tomto roku sa bude na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne vzdelávať 135 zahraničných študentov v slovenských a anglických študijných programoch,“ uzavrel Habánik.