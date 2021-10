Trenčianske cintoríny budú do 4. novembra otvorené dlhšie

Trenčín 20. októbra (TASR) – Trenčianske cintoríny budú v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých do 4. novembra pre verejnosť prístupné od 7:00 do 20:00. Od štvrtka umiestnia k vstupom na cintoríny veľkoobjemové kontajnery.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, kancelária správy pohrebiska v dome smútku Trenčín-Juh bude pre návštevníkov a nájomcov hrobových miest, prípadne identifikáciu hrobových miest, otvorená od stredy do 4. novembra v čase od 9.00 do 17.00 h.



„Na Dušičky bude opäť zvýšená hliadková činnosť mestskej polície v okolí cintorínov i na cintorínoch, a to v denných i nočných hodinách,“ pripomenula hovorkyňa.



Mesto prosí návštevníkov cintorínov, aby pri výbere vencov a kvetov na hroby uprednostnili prírodné materiály a pomohli tak znížiť záťaž na životné prostredie.



„Uctiť si pamiatku zosnulých sa dá aj ekologickejšie, stačí si vybrať prírodné kytičky alebo vysadiť chryzantémy do črepníka miesto umelých vencov, svietnik voliť radšej sklenený, je možné ho použiť viackrát. Podstatné je však prijať myšlienku, že tieto sviatky nie sú o bohatej výzdobe, ale o spomienke na našich blízkych,“ doplnila Ságová.