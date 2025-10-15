< sekcia Regióny
Trenčianske cintoríny budú od štvrtku do 8. novembra otvorené dlhšie
V Trenčíne je podľa nej 12 pohrebísk, na Dušičky zvýši hliadkovú činnosť mestská polícia v okolí cintorínov i na cintorínoch v denných i nočných hodinách.
Autor TASR
Trenčín 15. októbra (TASR) - V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých budú trenčianske cintoríny od štvrtku (16. 10.) do 8. novembra otvorené v rozšírenom čase od 7.00 do 20.00 h. Informovala o tom hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová.
„Kancelária správy pohrebiska v Dome smútku Trenčín - Juh bude pre návštevníkov a nájomcov hrobových miest, prípadne na identifikáciu hrobových miest otvorená od 25. októbra do 4. novembra v čase od 9.00 do 17.00 h,“ doplnila hovorkyňa.
V Trenčíne je podľa nej 12 pohrebísk, na Dušičky zvýši hliadkovú činnosť mestská polícia v okolí cintorínov i na cintorínoch v denných i nočných hodinách. Od stredy do 4. novembra sú pristavené veľkoobjemové kontajnery na odpad z hrobových miest pri cintorínoch Trenčín - Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Kubrá, Opatová a Biskupice.
„Začína sa obdobie, kedy sa cintoríny zapĺňajú väčším množstvom umelých kvetov, vencov a kahancov. Skúsme ale vybrať na posledné miesta odpočinku našich blízkych prírodné ozdoby a materiály. Pomôžeme tak znížiť záťaž pre životné prostredie,“ zdôraznila Ságová.
