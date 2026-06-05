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Trenčianske folklórne slávnosti začnú programom Spievame si po našom
Hlavný program bude pokračovať v sobotu od 13.00 h na Mierovom námestí, kde bude pre návštevníkov pripravená pestrá ponuka vystúpení folklórnych skupín a súborov.
Autor TASR
Trenčín 5. júna (TASR) - Programom Spievame si po našom odštartuje v piatok podvečer v Kultúrno-kreatívnom centre (KKC) Hviezda v Trenčíne 44. ročník dvojdňových Trenčianskych folklórnych slávností. V sobotu (6. 6.) bude program pokračovať na Mierovom námestí. Informovalo o tom Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.
Podujatie otvorí v piatok o 19.00 h program Spievame si po našom. Pôjde o výnimočný hudobno-spevácky večer plný tradícií, jemnej energie a radosti zo spoločného spevu. Na návštevníkov čakajú vystúpenia folklórnych zoskupení a spevácky workshop, ktorý ich vtiahne do jedinečnej atmosféry večera.
Hlavný program bude pokračovať v sobotu od 13.00 h na Mierovom námestí, kde bude pre návštevníkov pripravená pestrá ponuka vystúpení folklórnych skupín a súborov, tematické bloky aj večerný koncert. Vstup je voľný.
V sobotu sa návštevníci môžu tešiť aj na sprievodný program zameraný na tradičné remeslá, ukážky výroby a výstavu venovanú majstrom ľudovej umeleckej tvorby. Pre deti budú pripravené rôzne aktivity a všetkým bude od 13.00 do 16.00 h k dispozícií aj fotokútik zdarma.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Podujatie otvorí v piatok o 19.00 h program Spievame si po našom. Pôjde o výnimočný hudobno-spevácky večer plný tradícií, jemnej energie a radosti zo spoločného spevu. Na návštevníkov čakajú vystúpenia folklórnych zoskupení a spevácky workshop, ktorý ich vtiahne do jedinečnej atmosféry večera.
Hlavný program bude pokračovať v sobotu od 13.00 h na Mierovom námestí, kde bude pre návštevníkov pripravená pestrá ponuka vystúpení folklórnych skupín a súborov, tematické bloky aj večerný koncert. Vstup je voľný.
V sobotu sa návštevníci môžu tešiť aj na sprievodný program zameraný na tradičné remeslá, ukážky výroby a výstavu venovanú majstrom ľudovej umeleckej tvorby. Pre deti budú pripravené rôzne aktivity a všetkým bude od 13.00 do 16.00 h k dispozícií aj fotokútik zdarma.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.