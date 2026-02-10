< sekcia Regióny
Trenčianske kostoly rozžiari cez víkend svetelné umenie
V gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda ľudia vstúpia do tichého kontemplatívneho svetelného diania vďaka dielu Lumire et Vitrail.
Autor TASR
Trenčín 10. februára (TASR) - Počas otváracieho ceremoniálu projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 rozžiari cez víkend trenčianske kostoly svetelné umenie. Informoval o tom štatutár občianskeho združenia Trakt a spoluautor diel Lukáš Matejka.
„Vytvorili sme svetelné diela, ktoré citlivo pracujú s architektúrou kostolov a ponúknu návštevníkom a návštevníčkam nový spôsob, ako vnímať známe miesta,“ doplnil Matejka.
V gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda ľudia vstúpia do tichého kontemplatívneho svetelného diania vďaka dielu Lumire et Vitrail. Ďalšie dielo Dych vytvorili pre kláštorný kostol Notre Dame na Ulici 1. mája. Kostol Narodenia Panny Márie na Mariánskom námestí ožije interaktívnym dielom Laserová harfa. Hru svetla a zvuku si ľudia vychutnajú v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského na Mierovom námestí. Dielo Dotyky - chrám svetla a zvuku si budú musieť sami spustiť.
Svetelné a multimediálne inštalácie v historických kostoloch v centre mesta sprístupnia v piatok (13. 2.) a sobotu (14. 2.) od 16.00 do 24.00 h a v nedeľu (15. 2.) od 16.00 do 20.00 h.
Diela sú súčasťou večerného programu Zažni mesto počas otváracieho víkendu EHMK Trenčín 2026. Návštevníci môžu uzavrieť cestu po svetelnom umení v sakrálnych priestoroch v Evanjelickom kostole a v Synagóge vďaka inštaláciám, ktoré do Trenčína prinesie festival Biela noc.
