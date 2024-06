Trenčianske letné kúpalisko otvoria v piatok, vstupné sa nemení

Trenčín 18. júna (TASR) - Trenčianske letné kúpalisko na Ostrove otvoria v piatok (21. 6.) dopoludnia. V tejto letnej sezóne sa nezmenia ceny ani otváracie hodiny. Kúpalisko bude otvorené do konca prázdnin. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Pred začiatkom sezóny vymenili na kúpalisku 50 poškodených ležadiel, opravili jednu z dráh toboganu a vodovodné šachty. Budova v areáli kúpaliska má nový náter. Aktuálne hygienici kontrolujú kvalitu vody a ak bude vyhovovať, už nič nebude brániť otvoreniu kúpaliska.



"Aj túto sezónu bude možné vyskúšať si vodné atrakcie, zahrať si stolný tenis a plážový volejbal. Športové potreby sa požičiavajú zdarma. Prosíme návštevníkov, aby rešpektovali zákaz fajčenia v areáli kúpaliska," doplnila hovorkyňa.



Kúpalisko bude pre verejnosť otvorené v pondelok od 12.00 do 20.00 h a v ostatné dni od 10.00 do 20.00 h. Podmienkou je vhodné počasie. V súvislosti so začiatkom letnej sezóny bude krytá plaváreň zatvorená od 1. júla do 29. augusta.



"Pri kúpalisku je 62 parkovacích miest, z toho päť pre ťažko zdravotne postihnutých. Pri krytej plavárni je 236 parkovacích miest. V oboch prípadoch je parkovanie zdarma. Parkovanie mimo označených miest je zakázané. Pred vstupom do areálu kúpaliska sú cyklostojany. Priestor je monitorovaný," uzavrela Ságová.