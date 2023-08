Trenčianske Matúšove hradné slávnosti predstavia život v 14. storočí

Trenčín 10. augusta (TASR) - Dobový život na hrade v 14. storočí predstavia v sobotu (12. 8.) na Trenčianskom hrade Matúšove hradné slávnosti. V celodennom programe sa predstaví viac ako stovka účinkujúcich v dobových kostýmoch. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.



Uviedla, že v areáli hradu sa rozložia šľachtické rody od Čiech, západného Slovenska až po východné Slovensko. Návštevníci budú môcť nazrieť do dobových táborov a do viac ako 30 stanov, ktoré budú prezentovať bývanie, stravovanie či kúpeľníctvo šľachty i poddaných. Chýbať nebudú ukážky hodovania šľachty priamo v Barborinom paláci, panský šermiarsky turnaj, vlajkový lukostrelecký turnaj, ukážky sokoliarov a tanečné vystúpenia.



Okrem oboznámenia sa so skutočnými historickými postavami našich dejín bude môcť návštevník vidieť na jednom mieste rytierov, pešiakov, lukostrelcov, felčiarov, hudobníkov, cnostné dámy a ich komorné či iné služobníctvo, ktorí sa so svojimi pánmi vydávali na cesty, doplnila KOCR.



Matúšove hradné slávnosti pripravilo Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci so Spolkom oživenej histórie Milites Nobiles, Projektom Donč a skupinou Vinedi. Program sa začne od 10.00 h.