TRAGÉDIA: Mladík v Trenčianskych Miticiach zahynul pri havárii

Trenčianske Mitice 19. mája (TASR) – Tragicky sa skončila v noci z pondelka na utorok dopravná nehoda 19-ročného vodiča BMW, ktorý zahynul na ceste I/9 v katastri Trenčianskych Mitíc v okrese Trenčín. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Danka Adámiková.



Doplnila, že podľa doterajších zistení jazdil vodič BMW z Bánoviec nad Bebravou smerom do Trenčína. "V tiahlej pravotočivej zákrute z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru a následne mimo cesty, kde narazil do stromu a oplotenia rodinného domu. Vozidlo ostalo po dopravnej nehode prevrátené na ľavom boku," uviedla Adámiková.



"Pri súdnej pitve sa bude zisťovať, či vodič pred jazdou požil alkoholické nápoje, iné omamné látky, ale aj čas, kedy k dopravnej nehode došlo. Na mieste dopravnej nehody bol prítomný aj súdny znalec z odboru cestná doprava," dodala krajská policajná hovorkyňa.