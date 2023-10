Trenčianske múzeum investovalo do Trenčianskeho hradu 770.000 eur

Trenčín 7. októbra (TASR) – Trenčianske múzeum v Trenčíne, organizácia v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, preinvestovalo v tomto roku na Trenčianskom hrade asi 770.000 eur. Informoval o tom riaditeľ múzea Peter Martinisko.



"Najväčšia investícia, asi 500.000 eur, išla do rekonštrukcie bleskozvodov na hornom hrade. Aktuálne prebieha výmena striech na ďalších dvoch objektoch na Trenčianskom hrade, výška investície je asi 30.000 eur," povedal riaditeľ.



Ako dodal, na budúci rok pripravuje múzeum projektové dokumentácie na ďalšie rekonštrukcie. Budú nimi umelecká rezidencia a ubytovanie pre umelcov na prvej bráne, rekonštrukcia Kavalieru (delová bašta) a expozície na hornom hrade.



"Trenčianske múzeum podalo projekt cezhraničnej spolupráce spolu s mestom Slavičín v Českej republike. Na slovenskej strane by sa mal týkať rekonštrukcie a sprístupnenia hodinovej veže a amfiteátra na Trenčianskom hrade. Ak bude projekt úspešný, práce by sa mali začať už v budúcom roku," doplnil Martinisko.