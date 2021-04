Trenčianske múzeum otvára pobočky

Trenčín 19. apríla (TASR) - Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja otvára od 19. apríla svoje pobočky pre verejnosť. S otvorením objektov múzea sú aj naďalej spojené určité obmedzenia a hygienické opatrenia. Informovala o tom Radovana Keliarová z komunikačného odboru Trenčianskeho múzea.



„Svoje brány pre verejnosť otvorí Trenčiansky hrad v piatok 23. apríla. Hrad bude pre návštevníkov otvorený každý deň od 9.00 do 19.00 h. Posledná možnosť zakúpenia si vstupenky na hrad v hlavnej pokladni od mesta bude o 18.45 h. Sprístupnený bude malý okruh (bez sprievodcu), ktorý je rozšírený o prehliadku južného opevnenia. Posledný vstup na malý okruh bude možný o 17.00 h. Od piatka 23. apríla 2021 bude otvorená aj hradná kaviareň,“ informovala Keliarová.



Novinkou je podľa nej otvorenie novej pokladne na zrekonštruovanom južnom opevnení a možnosť vstupu na hrad od lesoparku Brezina. Návštevníci si budú môcť zakúpiť vstupenky v tejto časti hradu denne od 11.00 do 18.00 h. „Zároveň upozorňujeme, že brána na južnom opevnení bude o 18.00 h uzatvorená, vchod i východ,“ zdôraznila s tým, že z dôvodu eliminácie zvýšenej koncentrácie ľudí pri pokladniach múzeum odporúča, aby si záujemcovia vstupenky zakúpili vopred online.



Ako dodala, Trenčianske múzeum okrem Trenčianskeho hradu otvára aj ďalšie pobočky. Od pondelka je otvorený Župný dom v Trenčíne a Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom. Od piatka (23. 4.) otvoria kostnicu sv. Michala v Trenčíne a 1. mája kúriu Ambrovec v Beckove.



„Vstup do objektov a pohyb v interiéroch a exteriéroch bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami a s dokladom o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19,“ uzavrela Keliarová.