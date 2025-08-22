< sekcia Regióny
Trenčianske múzeum pripravuje expozíciu Rodného domu Štúra a Dubčeka
Verejnú jednoetapovú umelecko-architektonickú súťaž s názvom Nová expozícia v rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci vyhlásilo múzeum ešte v júni.
Autor TASR
Trenčín/Uhrovec 22. augusta (TASR) - Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravuje novú expozíciu Rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou. Novú podobu výstavného priestoru vybralo cez architektonickú súťaž. Múzeum o tom informovalo na svojom webe.
Verejnú jednoetapovú umelecko-architektonickú súťaž s názvom Nová expozícia v rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci vyhlásilo múzeum ešte v júni. Spomedzi siedmich súťažných návrhov zvíťazil koncept Ivany Fabiánovej, Natálie Markovej, Ivana Kanicha a Tomáša Danka.
„Víťazný návrh komplexne reaguje na požiadavky libreta výstavy - ponúka vhodné priestorové riešenia s dôrazom na zachovanie historickej hodnoty objektu. Nová expozícia bude navrhnutá tak, aby priblížila tieto dve veľké osobnosti nielen ako politikov a národovcov, ale aj ako ľudí s bohatým osobným príbehom,“ skonštatovalo múzeum.
Porota podľa neho ocenila kvalitu predložených riešení, pričom víťazný návrh vyniká kontextuálnym prístupom k zadaniu a libreta expozície a ponúka vysokú mieru variability pri práci s obsahom a vystavovanými predmetmi. Zaujímavým dotvárajúcim prvkom celého priestoru je i navrhovaná tieňohra.
