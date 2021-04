Trenčianske múzeum začalo s výmenou strešnej krytiny na Katovom dome

Trenčín 28. apríla (TASR) – Trenčianske múzeum v Trenčíne začalo v stredu s výmenou strešnej krytiny a drevenej ochodze na Katovom dome v Trenčíne. Dôvodom je zatekanie do podkrovných priestorov a neprístupnosť ochodze pre návštevníkov.



Ako informovala Radovana Keliarová z komunikačného oddelenia Trenčianskeho múzea v Trenčíne, v rámci rekonštrukcie odstránia starý drevený šindeľ, vymenia latovanie a nainštalujú novú krytinu. Starú pavlač s výnimkou nosných častí demontujú a nahradia novou. Súčasťou výmeny bude aj prírodný náter strešnej krytiny ochodze.



„Celkové náklady predstavujú 48.681 eur bez DPH, podľa zmluvy by mali byť práce ukončené do 40 kalendárnych dní od ich začiatku,“ doplnila Keliarová.



Budova Katovho domu je podľa nej jedinou zachovanou stavbou tohto typu v Trenčíne. Reprezentuje charakteristický renesančný meštiansky dom s okružnou pavlačou, v ktorom boli umiestnené obytné priestory, hospodársko-výrobná časť a čierna kuchyňa.



„Katov dom je historicky aj mestskou tradíciou spájaný s výkonom spravodlivosti a väzením. Podľa niektorých údajov býval na konci 19. storočia v tomto dome mestský dráb a istý čas tu bolo i väzenie. V 16. a 17. storočí skutočne slúžil ako obydlie mestského kata,“ pripomenula Keliarová.



V súčasnosti sa v objekte nachádza expozícia približujúca svet, ktorý obklopoval mestského kata v 16. – 18. storočí, a expozícia prezentujúca činnosť cechov a život mešťanov na území Trenčína a jeho okolia.