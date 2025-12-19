< sekcia Regióny
Trenčianske múzeum získalo financie na rekonštrukciu osvetlenia hradu
Investícia zahŕňa 52 nových LED reflektorov, ktoré zabezpečia optimálny svetelný efekt pri zachovaní historického charakteru objektu.
Autor TASR
Trenčín 19. decembra (TASR) - Trenčianske múzeum v Trenčíne zrekonštruuje osvetlenie Trenčianskeho hradu. Modernizácia rozšíri prevádzkovú dobu pamiatky do večerných hodín a umožní múzeu organizovanie kultúrnych a tematických programov aj mimo hlavnej sezóny. Na realizáciu projektu získalo 200.000 eur z Fondu na podporu cestovného ruchu SR. TASR o tom informovala vedúca oddelenia marketingu a komunikácie múzea Katarína Špačková.
„Projekt prinesie komplexnú modernizáciu osvetľovacieho systému Trenčianskeho hradu, ktorý je kľúčovou turistickou atrakciou regiónu,“ priblížila Špačková.
Spomenula, že súčasný systém bol energeticky veľmi náročný a jeho využívanie bolo vzhľadom na ceny energií limitované finančnými prostriedkami. Nové riešenie zahŕňa energeticky úsporné LED reflektory a implementáciu pokročilého DALI riadiaceho systému, ktorý umožní inteligentné ovládanie osvetlenia, reguláciu intenzity a tiež flexibilné nastavenia pre rôzne podujatia.
„Modernizácia osvetlenia rozšíri prevádzkovú dobu hradu do večerných hodín, zvýši jeho atraktivitu a umožní organizovanie kultúrnych a tematických programov aj mimo hlavnej sezóny. Realizácia projektu prinesie ročnú úsporu nákladov na elektrinu vo výške 60 percent, čo významne zníži prevádzkovú záťaž rozpočtu,“ uviedol riaditeľ múzea Peter Martinisko.
Investícia zahŕňa 52 nových LED reflektorov, ktoré zabezpečia optimálny svetelný efekt pri zachovaní historického charakteru objektu. Návratnosť investície z úspor na energiách je osem rokov, životnosť technológie je stanovená na 25 rokov.
Realizáciu projektu naplánovalo múzeum od 1. septembra 2026 do 31. mája 2027 na základe vydaného stavebného povolenia. Dotáciu na rekonštrukciu osvetlenia získalo v rámci výzvy na podporu udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu a kúpeľníctva v regiónoch SR.
