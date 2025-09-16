Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trenčianske múzeum zreštaurovalo vzácne tlače z knižnice Zamarovských

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

V tomto roku zreštaurovali tri významné tlače s cieľom zastaviť proces ich degradácie a umožniť ich ďalšie odborné využívanie.

Autor TASR
Trenčín 16. septembra (TASR) - Trenčianske múzeum v Trenčíne pokračuje v reštaurovaní vzácnych tlačí pochádzajúcich z rodovej knižnice šľachtického rodu Zamarovských. V tomto roku zreštaurovali tri významné tlače s cieľom zastaviť proces ich degradácie a umožniť ich ďalšie odborné využívanie. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Fond knižnice zahŕňa 20 tlačí zo 16. storočia a 51 tlačí zo 17. storočia, ktoré boli pre svoj historický význam vyhlásené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za historické knižničné dokumenty.

Medzi zreštaurované diela patrí významný právnický spis Justiniánske inštitúcie z roku 1580, ktorý sa zaoberá základmi rímskeho súkromného práva, slúžil ako učebnica pre študentov práv a stal sa jedným zo základov neskorších európskych právnych systémov.

Ďalším je historické dielo Chronologia od Johanna Funcka z roku 1578, mapujúce biblické dejiny od stvorenia sveta. Tretím zreštaurovaným dokumentom je práca nemeckého právnika a polyhistora Philippa Cameriarusa, ktorej prvé vydanie je v európskych knižniciach mimoriadne vzácne.

„Historický fond knižnice obsahuje množstvo vzácnych tlačí, ktoré predstavujú dôležitú súčasť nášho kultúrneho dedičstva, a aj preto je nevyhnutné zabezpečiť ich ochranu a zachovanie pre budúce generácie,” povedala odborná knihovníčka Trenčianskeho múzea v Trenčíne Alica Krištofová.
.

