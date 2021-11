Trenčianske robotické dni sú späť, pandémia skresala účasť na polovicu

Trenčín 3. novembra (TASR) – Motivovať žiakov základných škôl k štúdiu technických odborov na stredných školách a stredoškolákov k štúdiu na technických vysokých školách je hlavným poslaním medzinárodnej súťaže robotov Trenčianske robotické dni. Stredná odborná škola Pod Sokolicami v Trenčíne pripravila v stredu a vo štvrtok (4. 11.) na výstavisku Expo Center jubilejnú 15. edíciu podujatia.



Podľa riaditeľa školy Ľuboša Chochlíka sa pre pandémiu podarilo podujatie usporiadať po dvoch rokoch a siedmich mesiacoch, koronavírus ovplyvnil účasť. Tá je v porovnaní s predpandemickými ročníkmi približne polovičná.



Žiaci a študenti súťažia v troch kategóriách – Follower, DoIt! a Freestyle. Kategória Follower je rozdelená z pohľadu veku súťažiacich a náročnosti trate pre roboty na viac podkategórií, zvyšné dve kategórie sa delia podľa veku súťažiach do a nad 16 rokov.



"Vzhľadom na situáciu sa väčšina žiakov pripravovala na Trenčianske robotické dni doma, prípadne v krúžkoch. Pri príprave na súťaž nie je až také dôležité, či sa na ňu pripravovali prezenčne alebo dištančne, ale to, či chcú alebo nechcú súťažiť. Všetci, ktorí prišli, museli mať veľkú odvahu. To je veľmi dôležité, pretože ak budú deti strácať kontakt, nebudú mať kde ukázať súťaživosť," skonštatoval Chochlík.







Počas 15 rokov trvania súťaže je badateľný rast jej úrovne. Podľa riaditeľa je to logické vzhľadom na vývoj technológií. Ovládanie robotov a všetko čo s ním súvisí je dnes úplne iné ako pred 15 rokmi.



"My sa snažíme okrem samotnej súťaže robotov v prvom rade umožniť deťom stretnutia s predstaviteľmi podnikov, ktoré sa na Robotickom dni prezentujú a s pedagógmi z vysokých škôl. V komisiách máme profesorov a docentov z vysokých škôl z celého Slovenska. Tí komunikujú aj s malými deťmi a odovzdávajú im skúsenosti," doplnil Chochlík.