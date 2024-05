Trenčianske Teplice chcú motivovať k zdravšiemu životnému štýlu

Trenčianske Teplice 13. mája (OTS) - Do bezdymovej iniciatívy sa po Piešťanoch ako druhé na Slovensku zapájajú aj Trenčianske Teplice. Toto kúpeľné mesto patrí k najstarším a najnavštevovanejším v našej krajine a aktuálne sa zameria na osvetu v oblasti fajčenia. Obyvatelia a návštevníci sa môžu tešiť aj na nový mestský mobiliár a kultiváciu verejného priestoru.Trenčianske Teplice ponúkajú špičkovú kvalitu na európskej úrovni a nezameniteľnú romantickú atmosféru kúpeľov. V rámci snahy motivovať obyvateľov a návštevníkov k zdravšiemu životnému štýlu a životu bez cigariet sa mesto rozhodlo pridať k iniciatíve „Mesto bez dymu“. Pre úspešné naplnenie vízie „Teplice bez dymu“ počíta mestský úrad so spoluprácou so súkromným sektorom, ktorý vyvíja aktivity zamerané práve na znižovanie rizík spojených s fajčením cigariet. Preto je jednou z prvých podporných aktivít podpis Memoranda o spolupráci so spoločnosťou Philip Morris Slovakia s.r.o., ktorá pokladá znižovanie rizika fajčenia cigariet za súčasť svojej spoločenskej zodpovednosti.hovorí Martin Medveď, generálny riaditeľ Philip Morris Slovensko.Podľa primátorky mesta hrá dôležitú úlohu romantické prírodné prostredie, ktoré je potrebné chrániť.“ hovorí Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka Trenčianskych Teplíc.V rámci iniciatívy rozhodol mestský úrad o lokalitách pre umiestnenie nových informačných panelov. Tie budú informovať o odporúčaných pravidlách správania sa na kúpeľnej promenáde a to vrátane zákazu fajčenia. Na týchto miestach je síce fajčenie klasických cigariet zakázané, ale užívanie menej rizikových bezdymových alternatív bude povolené. Konkrétne ide o oblasť pešej zóny v blízkosti pitného prameňa Ifigénia a liečebného domu Krym.Pred zahájením letnej sezóny sa návštevníci môžu potešiť čerstvému vzduchu aj vďaka novej. Na pešej promenáde nájdu dizajnové nádoby s kvetmi, kde navyše vzniknú aj nové relaxačné zóny s posedením. Nachádzať sa budú pozdĺž celej kúpeľnej promenády.Trenčianske Teplice plánujú aktivity i formou informačnej kampane zameranej na obmedzovanie fajčenia cigariet. Pomôcť máv mestských novinách. Dospelým fajčiarom pomôže nájsť odpovede na ich otázky psychológ Boris Štepanovič.Okrem toho mesto Trenčianske Teplice pripravilo pre svojich návštevníkov festival „Deň zdravia“, ktorý sa bude konať už 8. júna. Teplice sa tak v tento deň stanú epicentrom zdravého životného štýlu a chýbať nebude aj interaktívne laboratórium „Svet bez dymu“, v ktorom sa dospelí návštevníci dozvedia aké sú hlavné riziká spojené s fajčením cigariet a množstvo faktov o nikotíne či bezdymových alternatívach. Dospelí fajčiari si potom pomocou CO merača môžu odmerať hladinu oxidu uhoľnatého v pľúcach.