Trenčianske Teplice: Otvorenie kúpeľnej sezóny vyvrcholí koncertom
Autor TASR
Trenčianske Teplice 14. mája (TASR) - Kúpeľnú sezónu otvoria v Trenčianskych Tepliciach v sobotu (16. 5.) na Kúpeľnom námestí. Návštevníkov čaká deň plný kultúry, hudby a sprievodný program. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.
Program odštartuje o 14.00 h slávnostným posvätením prameňov pri pitnom prameni Ifigénia. Súčasťou popoludnia bude aj vystúpenie Circusu Batucada či divadelné predstavenie Rita v podaní Divadla pArt of Art.
Večer vyvrcholí koncertom Slovenskej filharmónie, ktorý sa začne o 18.00 h a dodá otvoreniu sezóny výnimočnú atmosféru.
