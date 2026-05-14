Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
< sekcia Regióny

Trenčianske Teplice: Otvorenie kúpeľnej sezóny vyvrcholí koncertom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Program odštartuje o 14.00 h slávnostným posvätením prameňov pri pitnom prameni Ifigénia.

Autor TASR
Trenčianske Teplice 14. mája (TASR) - Kúpeľnú sezónu otvoria v Trenčianskych Tepliciach v sobotu (16. 5.) na Kúpeľnom námestí. Návštevníkov čaká deň plný kultúry, hudby a sprievodný program. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.

Program odštartuje o 14.00 h slávnostným posvätením prameňov pri pitnom prameni Ifigénia. Súčasťou popoludnia bude aj vystúpenie Circusu Batucada či divadelné predstavenie Rita v podaní Divadla pArt of Art.

Večer vyvrcholí koncertom Slovenskej filharmónie, ktorý sa začne o 18.00 h a dodá otvoreniu sezóny výnimočnú atmosféru.
.

Neprehliadnite

Richard Raši sa v Azerbajdžane stretol s prezidentom Alijevom

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?