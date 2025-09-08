< sekcia Regióny
Trenčianske Teplice: Projekt Wellness v regióne mal rekordný záujem
Trenčianske Teplice 8. septembra (TASR) - Tretí ročník letného projektu Wellness v regióne v kúpeľoch Trenčianske Teplice priniesol rekordný záujem. Do projektu sa tento rok zapojilo 100 samospráv Trenčianskeho kraja a zvýhodnené wellness služby využilo 2754 klientov. Informoval o tom generálny riaditeľ kúpeľov Michal Vojtáš.
Projekt ponúkol obyvateľom partnerských miest a obcí možnosť navštíviť Wellness medicínske centrum s 50-percentnou zľavou. Návštevníci si mohli užiť bazénový a saunový svet, vírivky, Kneippov chodník, zážitkové sprchy či tematické odpočivárne.
„Teší nás, že aj tretí ročník Wellness v regióne sa stretol s mimoriadnym záujmom verejnosti o relax a regeneráciu v našom WellMed centre. Projekt opäť potvrdil, že spoločne so samosprávami vieme prinášať dostupný relax a zdravý oddych priamo pre obyvateľov nášho kraja,“ uviedol Vojtáš.
Wellness v regióne je letnou verziou úspešného projektu Kúpele v regióne, ktorý sa tradične koná počas zimných mesiacov. Spoločným cieľom oboch projektov je sprístupniť kvalitné kúpeľné a wellness služby širokej verejnosti, podporovať zdravý životný štýl a zároveň prehlbovať regionálnu spoluprácu.